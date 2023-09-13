13 сентября, 20:38

Премьер Ливии распорядился бесплатно заправлять самолеты, прибывающие в районы бедствия

Как сообщил представитель созданной при ПНЕ специальной министерской комиссии, "в течение последних 24 часов в Ливию было совершено 23 авиарейса, доставивших гуманитарную помощь"

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии, штаб-квартира которого находится в Триполи, Абдель Хамид Дбейба отдал распоряжение бесплатно заправлять самолеты, которые прибывают в восточные районы страны для оказания помощи пострадавшим от стихийного бедствия в этом регионе. Об этом сообщил ливийский телеканал Libya al-Ahrar.

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По его информации, премьер ПНЕ "дал указание руководству Национальной нефтяной корпорации бесплатно снабжать авиационным горючим самолеты, выполняющие полеты в аэропорты, расположенные в северо-восточной части страны". Как сообщил представитель созданной при ПНЕ специальной министерской комиссии, "в течение последних 24 часов в Ливию было совершено 23 авиарейса, доставивших гуманитарную помощь пострадавшим при стихийном бедствии". 

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