Премьер Ливии распорядился бесплатно заправлять самолеты, прибывающие в районы бедствия

Как сообщил представитель созданной при ПНЕ специальной министерской комиссии, "в течение последних 24 часов в Ливию было совершено 23 авиарейса, доставивших гуманитарную помощь"

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии, штаб-квартира которого находится в Триполи, Абдель Хамид Дбейба отдал распоряжение бесплатно заправлять самолеты, которые прибывают в восточные районы страны для оказания помощи пострадавшим от стихийного бедствия в этом регионе. Об этом сообщил ливийский телеканал Libya al-Ahrar.

По его информации, премьер ПНЕ "дал указание руководству Национальной нефтяной корпорации бесплатно снабжать авиационным горючим самолеты, выполняющие полеты в аэропорты, расположенные в северо-восточной части страны". Как сообщил представитель созданной при ПНЕ специальной министерской комиссии, "в течение последних 24 часов в Ливию было совершено 23 авиарейса, доставивших гуманитарную помощь пострадавшим при стихийном бедствии".