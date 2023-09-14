13 сентября, 21:08

Пентагон заявил, что государственные базы данных Украины Amazon хранит за пределами страны

Помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам отметил, что "это позволило обеспечить преемственность украинского правительства"

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Компания Amazon хранит государственные базы данных Украины в своем облачном сервисе за пределами страны. Об этом заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам, выступая на семинаре в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

Говоря о мерах, принятых бизнесом США для поддержки Киева в свете проведения Россией специальной военной операции на Украине, Плам отметил: "Сетевой сервис Amazon осуществил передачу базы данных правительства Украины в облачное хранилище информации за пределами Украины". По версии помощника шефа Пентагона, "это позволило обеспечить преемственность украинского правительства".

На сайте Amazon сообщается, что в облачный сервис компании были переданы различные украинские базы данных. Представители Amazon оценивают оказанную компанией помощь Киеву в $75 млн.

Amazon была основана Джеффом Безосом в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг. Позднее компания начала продавать аудиокниги, программное обеспечение, видеоигры, электронику, одежду, мебель, продукты, игрушки и ювелирные изделия. 

© Информационное агентство ТАСС
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