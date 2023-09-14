13 сентября, 21:47,
обновлено 13 сентября, 21:57

Израиль нанес ракетные удары по позициям сирийской армии в провинции Хомс

БЕЙРУТ, 14 сентября. /ТАСС/. Израильские ВВС атаковали позиции сирийской армии в центральных провинциях Хомс и Хама. Об этом сообщил агентству SANA источник в командовании ВС арабской республики.

"Новое агрессивное нападение Израиля последовало в среду в 22.40 по местному времени (совпадает с московским), для нанесения ударов по Сирии противник использовал воздушное пространство над северными районами Ливана", - отметил источник. По его сведениям, в результате атаки нанесен только материальный урон, жертв и пострадавших нет.

13 сентября источник в командовании ВС Сирии заявил, что израильскому нападению подверглись окрестности портового города Тартус (220 км от Дамаска). При отражении ракетной атаки погибли двое сирийских солдат, еще шесть получили ранения. Удары были нанесены из воздушного пространства над Средиземным морем.

Ранее телеканал Al Hadath передал, что самолеты противника атаковали склад с оружием шиитских формирований, который находится в районе Эль-Джамаса к югу от Тартуса. Во время атаке погибли по меньшей мере трое шиитских бойцов. 

Теги:
СирияИзраиль
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