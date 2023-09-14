Премьер Италии не считает перераспределение мигрантов решением проблемы

Джорджа Мелони уверена, что размещение переселенцев в другие государства Евросоюза не помогает предотвратить проблему миграции

РИМ, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает перераспределение прибывающих в страну мигрантов между другими странами ЕС вторичным вопросом, не решающим проблемы миграции в целом. Как политик сказала в вечерней телепрограмме на телеканале RAI, она не видит конкретных шагов для того, чтобы остановить постоянное прибытие мигрантов в страну.

"Вопрос перераспределения [мигрантов] вторичный, в других странах были размещены единицы в последние месяцы, вопрос не в том, как отодвинуть проблему, но как ее решить, а в плане предотвращения прибытия мигрантов в Италию конкретных шагов я не вижу", - отметила глава итальянского правительства.

Ранее стало известно, что Германия приостановила действие двусторонних договоренностей с Италией, согласно которым в 2022 году обязалась разместить у себя 3 500 мигрантов, попадающих в Европу через остров Лампедуза. Власти ФРГ приняли у себя с прошлого лета 1 700 человек, прибывших на юг Италии, но теперь настаивают на реализации Дублинского регламента. Согласно этому документу, соискатели статуса беженца должны проходить все бюрократические процедуры в той стране, в которую попали первым делом.

В Италии давно считают этот регламент устаревшим и не соответствующим нынешним условиям. Основную массу прибывающих по морю мигрантов из стран Африки, отплывающих из Туниса и Ливии, принимают южные европейские страны, включая Италию. В последние дни в очередной раз экстремальная ситуация создалась на острове Лампедуза, куда за два дня прибыли 6,7 тыс. мигрантов. Согласно информации МВД Италии, с начала года в страну по морю прибыли более 116 тыс. человек, а в прошлом году за период с января по сентябрь - около 63,5 тыс. В свое время Рим добивался от европейских партнеров, чтобы они начали брать на себя обязательства по распределению прибывающих. Однако, как сообщает агентство ANSA, всего с 10 июня 2022 года по 31 августа 2023 года из более 8 тыс. мигрантов, которые должны были быть перевезены из Италии в 13 других стран, национальную территорию покинули чуть более тысячи человек.

Акт войны

Вице-премьер и министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини убежден, что массовое прибытие мигрантов в Италию - "спланированный акт". "Когда разом прибывают 120 лодок [с мигрантами], это нельзя считать единичным эпизодом, это акт войны. Для итальянского общества это несет серьезные риски. Я убежден, что кто-то управляет этим процессом", - сказал он в ходе пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы.

Когда Сальвини занимал должность министра внутренних дел в 2018-2019 годах, ему удалось свести практически к нулю прибытие мигрантов по морю. Будучи министром, он запрещал высадки с судов неправительственных организаций, занимавшихся спасением мигрантов в море, в итальянских портах прежде, чем другие страны не дадут гарантии дальнейшего приема. За эти действия сейчас он отдан под суд.

Нынешнее правительство значительно ограничило деятельность НПО, однако число прибывающих мигрантов приближается к рекордному. Многим оказывается помощь итальянскими службами. Во многом большой поток мигрантов объясняется нестабильностью в Тунисе и Ливии, где не осуществляется должный контроль за побережьями. Известно, что перевозка людей в этих странах давно стала прибыльным бизнесом.