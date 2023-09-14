В Умань прибыла группа полицейских из Израиля для охраны паломников-хасидов

Глава Уманской военной администрации Игорь Миклащук ранее сообщал, что в город прибыло уже 11 тыс. паломников, а всего ожидается приезд до 50 тыс. человек

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Группа израильских полицейских прибыла в Умань для совместной с украинскими коллегами охраны паломников-хасидов на время празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана). Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

"Полиция Израиля прибыла в Умань на время празднования Рош ха-Шана, - сообщила пресс-служба в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Израильские полицейские совместно с украинскими правоохранителями будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов". В полиции отметили, что полицейские вместе обследовали район компактного проживания и паломничества хасидов.

Ранее глава Уманской военной администрации Игорь Миклащук сообщил, что в город прибыло уже 11 тыс. паломников, а всего ожидается приезд до 50 тыс. человек.

Меры безопасности

Как информировали власти Умани, в микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, а также продажа и использование пиротехнических средств, пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие. Кроме того, как и во всем городе там действует комендантский час с 00:00 до 04:00. 5 сентября власти Черкасской области ввели особый режим передвижения по Умани и некоторые другие ограничения для местных жителей в связи с приездом паломников-хасидов на еврейский Новый год.

В городе Умани в Черкасской области Украины находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, которую ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана - еврейскому Новому году, который в этом году отмечается с вечера 15 сентября по 17 сентября. В этом году МИД Израиля рекомендовал своим гражданам избегать поездок на Украину из-за продолжающихся в этой стране боевых действий, особенно эта рекомендация касалась паломников-хасидов. 7 сентября вопрос безопасности паломников обсуждался в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В свою очередь премьер Израиля 10 сентября выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за безопасность на самих верующих, отправляющихся к иудейским святыням на Украину.