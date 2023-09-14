13 сентября, 22:27

Дипломата РФ вызвали в МИД Румынии из-за обнаружения обломков БПЛА

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в уезде Тулча обнаружили фрагменты беспилотника, похожего на применяемые российской армией на Украине

БУХАРЕСТ, 14 сентября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах России в Румынии, советник-посланник посольства РФ в Бухаресте Елена Копнина была снова вызвана в МИД после обнаружения в уезде Тулча новых фрагментов беспилотника, якобы похожего на применяемые российскими военными на Украине. Об этом в среду сообщило румынское внешнеполитическое ведомство.

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"По распоряжению министра иностранных дел Луминицы Обобеску в среду, 13 сентября, временный поверенный посольства РФ в Бухаресте была вновь вызвана в МИД на уровне государственного секретаря по стратегическим делам после обнаружения в уезде Тулча новых фрагментов беспилотника, похожего на применяемые российской армией на Украине", - указывается в сообщении.

"Государственный секретарь по стратегическим делам Юлиан Фота передал твердый протест снова в связи с нарушением воздушного пространства Румынии", - отмечает внешнеполитическое ведомство. Он осудил атаки, которые, по его мнению, "порождают в том числе риск безопасности для румынских граждан, подрывают безопасность транспорта на Дунае и по Черному морю".

Российского дипломата уже вызывали в МИД Румынии 9 сентября по аналогичному поводу.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума, румынские власти не обладают объективной картиной произошедшего и фактами, чтобы говорить о принадлежности обнаруженных на территории страны обломков беспилотника. По ее словам, соответствующие заявления румынской стороны делаются "в русле поддержки киевского режима". 

Теги:
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