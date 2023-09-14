13 сентября, 22:59,
обновлено 13 сентября, 23:19

Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР

Владимир Смирнов/ ТАСС
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© Владимир Смирнов/ ТАСС

"Голос Кореи" передает, что президент России "принял приглашение"

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын пригласил президента РФ Владимира Путина посетить народную республику.

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Об этом сообщило госрадио КНДР "Голос Кореи".

"После банкета дорогой товарищ Ким Чен Ын сердечно пригласил президента Путина посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику в удобное время", - говорится в сообщении.

Как отмечает госрадио, Путин "принял приглашение". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияКим Чен Ын
© Информационное агентство ТАСС
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