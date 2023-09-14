Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын пригласил президента РФ Владимира Путина посетить народную республику.
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Об этом сообщило госрадио КНДР "Голос Кореи".
"После банкета дорогой товарищ Ким Чен Ын сердечно пригласил президента Путина посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику в удобное время", - говорится в сообщении.
Как отмечает госрадио, Путин "принял приглашение".