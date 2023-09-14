Глава сессии ГА ООН: мир должен сотрудничать в подготовке к новым пандемиям

Дэннис Фрэнсис также отметил, что международному сообществу необходимо проявлять большую солидарность в вопросе вакцинации

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. Страны мира должны вынести уроки из ситуации с распространением коронавируса и более тесно сотрудничать на самом высоком уровне по вопросу подготовки к пандемиям, которые могут произойти в будущем. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Дэннис Фрэнсис.

"Думаю, нам надо обратить внимание на те уроки, которые преподала нам эта пандемия. До этого пандемия была почти 100 лет назад. Однако, как нас предупреждают ученые, есть вероятность того, что пандемии станут более частым явлением и что они, возможно, будут более интенсивными. Нам как международному сообществу необходимо сконцентрироваться на вопросе обеспечения готовности и управления [при пандемии], - сказал он. - С пандемией COVID-19 стало ясно, что нам необходим более высокий уровень международного сотрудничества".

Фрэнсис также отметил, что международному сообществу необходимо проявлять большую солидарность в вопросе вакцинации, так как если даже "один регион или один человек останется без вакцины, то это создаст угрозу для остального населения мира".

Как указал председатель 78-й сессии ГА, координация на уровне ООН, частью которой является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), и правительств государств также нужна для того, чтобы "повсеместно создать у людей уверенность в том, что у экспертов ситуация находится под контролем, а информации, которая предоставляется правительствами, можно верить". "Это крайне важно, так как в эпоху социальных сетей и дезинформации необходимо, чтобы люди чувствовали, что они могут доверять информации, которую доносят до них правительства и международные организации, такие как ВОЗ", - подчеркнул Фрэнсис. По его словам, это позволит людям не только быть уверенными в такой информации, но и "ответственно действовать на ее основе".

Фрэнсис в июне был избран председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до сентября 2024 года. Он представляет Тринидад и Тобаго.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по май 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Согласно опубликованной на сайте организации информации, по состоянию на 30 августа 2023 года в мире зарегистрировано 770 085 713 случаев заражения коронавирусом и 6 956 173 летальных исхода. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.