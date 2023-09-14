Глава сессии ГА: СБ ООН в рамках реформы должен стать более гибким в принятии решений

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. Реформа Совета Безопасности ООН должна привести к тому, чтобы этот институт стал более гибким в принятии важных решений. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Дэннис Фрэнсис.

"Этот институт в нынешней его форме существует 75 лет. Не следует ожидать, что за один день он изменится, чтобы соответствовать современным политическим структурам", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах расширения СБ ООН и справедливого представительства в нем развивающихся стран. "Реформа необходима. Нужно, чтобы Совет Безопасности, например, стал более гибким для принятия важных решений, когда они потребуются, для защиты жизни", - отметил Фрэнсис.

По его словам, это не всегда происходило в недавнем прошлом. "Предстоит работа. Но хорошая новость в том, что процесс идет, дискуссии продолжаются, хотя официальные переговоры пока не начались, - отметил глава сессии Генассамблеи ООН. - В то же время есть одобренный механизм, в рамках которого необходимо выработать детальные планы продолжающихся обсуждений. Чтобы каждая делегация имела лучшее понимание красных линий, пожеланий других стран по поводу того, какую форму должен обрести Совет Безопасности".

"Как бы то ни было, нам нужен Совет Безопасности, который адекватно отражает эти реалии международной политики, - заявил дипломат. - У меня есть уверенность в том, что члены Генеральной Ассамблеи, участвующие в этом процессе, найдут нужную формулу в нужное время, чтобы мы сформировали Совет Безопасности, отвечающий цели продвижения вперед важной работы по обеспечению мира и безопасности".

Фрэнсис в июне был избран председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до сентября 2024 года. Он представляет Тринидад и Тобаго.