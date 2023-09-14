Председатель сессии ГА ООН призвал мировых производителей продовольствия к сотрудничеству

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис призвал мировых производителей продовольствия к сотрудничеству и наращиванию темпов и объемов производства. Такую позицию он изложил в интервью ТАСС.

Глава сессии ГА ООН отметил, что, согласно прогнозам, к 2050 году население Земли будет составлять около 9,5 млрд человек, что "значительно повысит спрос на продовольствие". "Нам необходимо осмысленно подойти к решению этого вопроса, - подчеркнул Фрэнсис. - Один из способов добиться этого, разумеется, заключается в том, чтобы стремительно активизировать производство сельскохозяйственной продукции, в особенности продовольствия".

Фрэнсис сообщил, что ряд организаций, в том числе Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Международный фонд сельскохозяйственного развития, "уже занимаются этим". "Но это проблема, решение которой требует сотрудничества и координации между большими системными игроками, крупными производителями продовольствия", - указал председатель 78-й сессии ГА ООН, отметив, что "понимание того, что продовольствие даже в трудные времена нельзя использовать в качестве оружия, пойдет на пользу всем".

По словам председателя сессии ГА ООН, продолжает вызывать беспокойство проблема голода. "Нельзя допустить, чтобы сохранялись столь высокие показатели голода и нищеты", - подчеркнул он, отметив, что обеспечение продовольственной безопасности требует "принятия решительных мер в борьбе с климатическими изменениями", а также "внимания со стороны производителей и стран к проблеме деградации и опустынивания земель".

"Нам необходимо создать оптимальные условия для производства продовольствия, чтобы гарантировать достаточное количество еды для населения", - заявил собеседник агентства. По его оценкам, нехватка продовольствия может грозить усугублением политической напряженности в ряде стран, а также на международном уровне.

Дэннис Фрэнсис был избран председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до сентября 2024 года, в июне. Он представляет Тринидад и Тобаго.