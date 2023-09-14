Председатель сессии ГА ООН планирует встретиться с Лавровым в ходе недели высокого уровня

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис сообщил, что в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН (19-25 сентября) планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Я ожидаю, что встречусь с уважаемым министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Буду обсуждать с ним те вопросы, которые он поднимет, - сказал Фрэнсис в интервью ТАСС. - Россия является активным участником мирового сообщества, очень активным членом семьи ООН".

"У меня уже сложились прочные рабочие отношения с российской делегацией, - сообщил председатель сессии Генассамблеи ООН. - Я хотел бы обеспечить, как это необходимо на моем посту, чтобы к России как ключевому игроку в системе относились с уважением и на равноправной основе, как ко всем другим делегациям".

Фрэнсис подчеркнул, что Россия активно участвует в достижении результатов международных переговоров и это должно продолжиться. "Россия играла роль во всех ключевых переговорах в рамках ООН. Россия активно взаимодействует и вносит большой вклад в итоги этих дискуссий, - отметил собеседник агентства. - Я надеюсь, что это продолжится".

Дэннис Фрэнсис был избран председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до сентября 2024 года, в июне. Он представляет Тринидад и Тобаго.