Глава МИД Ирана предостерег коллегу из Армении от присутствия иностранных сил в Закавказье

Хосейн Амир Абдоллахиян также отметил, что разногласия между странами Южного Кавказа должны быть урегулированы в рамках формата "три плюс три", подразумевающего участие Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, России и Турции

ДУБАЙ, 14 сентября. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, в ходе которого заявил о недопустимости присутствия иностранных сил в Закавказье. Об этом сообщило иранское внешнеполитическое ведомство на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Абдоллахиян, комментируя совместные военные учения США и Армении, назвал присутствие иностранных сил "причиной осложнения ситуации в регионе". Глава иранской дипломатии также подчеркнул, что разногласия между странами Южного Кавказа должны быть урегулированы в рамках формата "три плюс три", подразумевающего участие Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, России и Турции.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило, что совместные с США военные учения Eagle Partner 2023 проходят на территории республики с 11 по 20 сентября.