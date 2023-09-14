13 сентября, 23:18

Глава МИД Ирана предостерег коллегу из Армении от присутствия иностранных сил в Закавказье

Хосейн Амир Абдоллахиян также отметил, что разногласия между странами Южного Кавказа должны быть урегулированы в рамках формата "три плюс три", подразумевающего участие Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, России и Турции

ДУБАЙ, 14 сентября. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, в ходе которого заявил о недопустимости присутствия иностранных сил в Закавказье. Об этом сообщило иранское внешнеполитическое ведомство на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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Абдоллахиян, комментируя совместные военные учения США и Армении, назвал присутствие иностранных сил "причиной осложнения ситуации в регионе". Глава иранской дипломатии также подчеркнул, что разногласия между странами Южного Кавказа должны быть урегулированы в рамках формата "три плюс три", подразумевающего участие Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, России и Турции.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило, что совместные с США военные учения Eagle Partner 2023 проходят на территории республики с 11 по 20 сентября. 

Теги:
АрменияСШАИран
© Информационное агентство ТАСС
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