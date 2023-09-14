ЦТАК: Ким Чен Ын готов работать с Путиным над "100-летним планом" стабильных отношений

Агентство передает, что "историческая встреча и переговоры" лидера КНДР и президента России "служат эпохальным моментом", укрепляющим стратегические отношения двух стран

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность работать с президентом России Владимиром Путиным над "100-летним планом" построения стабильных отношений между двумя странами для достижения "настоящей международной справедливости". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передавая содержание официального обеда, устроенного по случаю визита лидера КНДР в Россию.

Как отмечается, Пхеньян готов выстраивать "на долгие времена стабильные и устремленные в будущее корейско-российские отношения и на их основе стимулировать построение сильного государства в обеих странах и осуществлять истинную международную справедливость".

"Историческая встреча и переговоры" Ким Чен Ына и Путина "служат эпохальным моментом", укрепляющим стратегические отношения России и КНДР, а также "вдохновляющим на справедливую борьбу за свершение дела антиимпериализма и самостоятельности", отмечает ЦТАК. Отношения между двумя странами прошли "проверку истории из века в век" и, как добавило госагентство КНДР, развиваются "как непобедимые товарищеские и стратегические" благодаря "глубокой дружбе и особому братству" Ким Чен Ына и Путина.

ЦТАК также передает, что Ким Чен Ын и Путин обменялись подарками перед прошедшим 13 сентября приемом в честь визита генерального секретаря Трудовой партии Кореи в Россию. "Перед приемом товарищ Путин передал товарищу Ким Чен Ыну подарок по случаю встречи. Товарищ Ким Чен Ын поблагодарил за это и передал свой подарок товарищу Путину", - говорится в сообщении ЦТАК, которое подчеркнуло, что "прием прошел в неформальной и дружественной атмосфере, преисполненной теплым чувством братства".

Кроме того, ЦТАК выразило уверенность, что традиционные отношения дружбы между КНДР и РФ развиваются благодаря глубокой дружбе и особому братству между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным.

Агентство также передает, что Ким Чен Ын в ходе встречи с Путиным обсудил вопросы, касающиеся противостояния военным угрозам и своеволию империалистов. "Чистосердечно обсудили важные вопросы, касающиеся усиления тактико-стратегического сотрудничества между обеими странами, решительной поддержки и солидаризации на совместном фронте для срывания военных угроз и провокаций, произвола и своеволия империалистов, пытающихся нарушить самостоятельность, прогресс и мирную жизнь человечества", - говорится в сообщении.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына проходили на космодроме Восточный в Амурской области. Сначала лидеры пообщались с участием делегаций, потом - тет-а-тет. В повестке были вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также ситуация в регионе и в мире в целом. Лидеры двух стран продолжили общение за официальным обедом. Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента РФ. Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия - первое государство, которое Ким Чен Ын посетит с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке. Это была их первая встреча.