14 сентября, 00:00

В Бельгии протестующие против школьного предмета о сексе подожгли четыре школы

AP Photo/ Boris Grdanoski
© AP Photo/ Boris Grdanoski

Все четыре случая произошли в городе Шарлеруа

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Протестующие против нового обязательного школьного предмета о сексе в Бельгии попытались ночью поджечь четыре школы. Об этом сообщило AFP со ссылкой на представителей полиции королевства.

По его данным, все четыре случая произошли в городе Шарлеруа. Неизвестные попытались поджечь здания школ, на стенах которых были оставлены надписи "Нет Evras". Это аббревиатура, которая означает название нового обязательного предмета "Образование в области сексуальных отношений и сексуальности".

Предмет "Evras" - двухчасовой курс в игровой форме, предназначенный для учащихся шестого уровня начальной школы (11-12 лет) и учащихся четвертого уровня средней школы (15-16 лет). Его цель - "успокоить учащихся в вопросах, которые они задают себе в период полового созревания", и "защитить их от потенциально опасных или проблемных ситуаций", отмечают власти королевства. 

Теги:
Бельгия
© Информационное агентство ТАСС
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