Лидер КНДР высоко оценил работу космодрома Восточный

Ким Чен Ын пожелал успехов в освоении космоса

СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения вместе с президентом РФ Владимиром Путиным космодрома Восточный высоко оценил результаты его работы и пожелал дальнейших успехов в освоении космоса. Об этом сообщило радио "Голос Кореи".

"Товарищ Ким Чен Ын высоко оценил ценные результаты, которые достигает космодром Восточный, поднимаясь на новые высоты в соответствии со стратегическим планом Владимира Путина по освоению космоса. Он также искренне пожелал, чтобы благородный дух и традиции великой России, проложившей дорогу в космос, продолжали сиять", - информировало радио.

Во время посещения объекта Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей. Он написал, что слава России как страны первопроходцев космоса будет вечной. "Голос Кореи" также передает, что переговоры лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына прошли в товарищеской и конструктивной атмосфере.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына были "очень содержательны".

Ким Чен Ын приехал в Россию с визитом по приглашению Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. В повестке было экономическое взаимодействие, вопросы гуманитарного характера, ситуация в регионе и другие темы. Хотя переговоры на высшем уровне ограничились одним днем, в целом программа визита продолжается. Как ожидается, в ближайшие дни Ким Чен Ын посетит Комсомольск-на-Амуре и Владивосток.