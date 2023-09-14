Байден считает, что республиканцам нужен его импичмент, чтобы добиться "шатдауна"

Белый дом ранее обратился к членам Конгресса Соединенных Штатов с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы некоторых федеральных ведомств

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что представители Республиканской партии начали расследование в рамках объявления ему импичмента, поскольку добиваются "шатдауна", то есть вынужденной приостановки деятельности американского правительства, вызванной невозможностью согласовать и принять бюджет на новый финансовый год (начинается в США 1 октября).

"Вот, что я вам скажу: я не знаю точно, почему, но они просто знали, что хотят объявить мне импичмент. Теперь, насколько я могу судить, они хотят объявить мне импичмент, так как хотят приостановки деятельности правительства", - заявил Байден, выступая в среду в штате Вирджиния на предвыборном мероприятии перед своими сторонниками. Его слова распространил пресс-пул Белого дома.

"У меня есть дело, которое надо делать. Все постоянно спрашивают об импичменте. Когда я встаю каждое утро, то не задумываюсь об импичменте, я не шучу, у меня есть дело, которое надо делать. Мне надо заниматься вопросами, которые касаются американских граждан на ежедневной основе", - добавил американский лидер.

Ранее Белый дом обратился к членам Конгресса США с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы некоторых федеральных ведомств. Как заявила в конце августа директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция, сроки действия которой Белый дом не указывает, также позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе.