Кисида заявил, что перестановки в правительстве Японии поспособствуют дипломатии

Нынешний состав кабмина стал третьим по счету с момента избрания Фумио Кисиды на посты председателя Либерально-демократической партии и премьера

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Осуществленные перестановки в правительстве Японии поспособствуют развитию страны в области внешней политики и обеспечения безопасности. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Фумио Кисида.

"Мы осуществили [перестановки] для развития дальнейших мер в области внешней политики и обеспечения безопасности нашей страны, а также в социальной и экономической сферах", - отметил глава правительства.

Нынешний состав кабмина стал третьим по счету с момента избрания Кисиды на посты председателя Либерально-демократической партии и премьера. В ходе перестановок он сменил 11 министров, включая глав МИД и Минобороны. Кисида оставил при этом ключевую структуру кабмина и практически не вносил изменений в руководящий состав ЛДП. Новым главой МИД стала 70-летняя экс-министр юстиции Ёко Камикава, которая сменила на этом посту Ёсимасу Хаяси, занимавшего его с 2021 года. Новым главой Минобороны стал 54-летний Минору Кихара. Ранее он не занимал министерских постов, однако был советником премьера по вопросам нацбезопасности.

В целом костяк правительства не изменился, ключевые должности в нем сохранили самые влиятельные члены кабмина. Так, министром финансов остался Сюнъити Судзуки, главой министерства экономической безопасности - Санаэ Такаити, министром по вопросам цифровизации - Таро Коно, а руководителем министерства экономики, торговли и промышленности - Ясутоси Нисимура.