В Японии не считают возможным комментировать итоги переговоров Путина и Ким Чен Ына

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что любая торговля вооружением или комплектующими с КНДР находится под запретом, согласно резолюциям СБ ООН

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии не считает возможным как-либо комментировать итоги прошедших 13 сентября в РФ переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы считаем, что правительство Японии находится не в том положении, чтобы комментировать итоги российско-северокорейского саммита", - отметил он. В то же время Мацуно в очередной раз подчеркнул, что любая торговля вооружением или комплектующими с КНДР находится под запретом, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН. "В любом случае наша страна продолжит сбор и анализ информации по данной ситуации, а также тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с США и Южной Кореей, направленное на строгое соблюдение всех резолюций Совбеза ООН в отношении Северной Кореи", - добавил он.

Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет.

Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия - первое государство, которое Ким Чен Ын посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреча.