Премьер Южной Кореи выразил обеспокоенность военным сотрудничеством России и КНДР

Министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо призвал к соблюдению "международных норм"

СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Корея Хан Док Су заявил, что возможность военного сотрудничества РФ и КНДР "вызывает беспокойство". Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Мы видим, как Россия и Северная Корея становятся ближе. Новости о возможности военного сотрудничества между двумя странами вызывают беспокойство", - сказал Хан Док Су.

В свою очередь министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо выразил обеспокоенность из-за якобы возможной сделки по поставкам вооружения между РФ и КНДР, призвал к соблюдению "международных норм".

"Невозможно не испытывать глубокую обеспокоенность из-за военного сотрудничества и сделки по поставкам оружия. Если учесть все аспекты - тенденции после визита российского министра обороны в Северную Корею, посещение [лидером КНДР] Ким Чен Ыном ряда военных заводов в последнее время, список сопровождающих Ким Чен Ына в поездке в Россию, намек России на оказание помощи Северной Корее в разработке искусственного спутника, [представляется, что] стороны продолжают продвигать военную сделку в некоторой форме", - сказал министр.

Он снова призвал Россию и КНДР соблюдать международные нормы, в том числе резолюции Совета Безопасности ООН, и отказаться от "незаконных действий", которые якобы приведут к "изоляции и регрессу" Москвы и Пхеньяна.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 сентября заявил, что сотрудничество РФ и КНДР не направлено против третьих стран. Ранее он отметил, что лидеры двух стран намерены обсудить взаимодействие в чувствительных областях. По его словам, Россия остается ответственным членом ООН, при этом будет развивать отношения с КНДР как с ближайшим соседом.

Отвечая после встречи с лидером КНДР на космодроме Восточный на вопрос, обсуждалось ли военно-техническое сотрудничество, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия соблюдает санкции ООН, но в этой сфере "есть перспективы".

Руководитель народной республики Ким Чен Ын находится в России с официальным визитом. В среду состоялся саммит РФ и КНДР.