Япония намерена сохранить санкции против России

Однако при выстраивании политики в отношении РФ страна намерена исходить из своих национальных интересов

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Япония как председатель Группы семи (G7) будет сохранять санкции против России в связи с конфликтом на Украине, однако при выстраивании политики в отношении РФ намерена исходить из своих национальных интересов. Об этом заявила Ёко Камикава, занявшая пост главы МИД Японии в ходе перестановок в правительстве.

"Наша страна как председатель G7 будет продолжать дипломатические усилия [в связи с конфликтом на Украине], такие как введение жестких санкций против России", - сказала она на своей первой пресс-конференции, отметив, что "в то же время Япония и РФ являются соседями". По ее словам, есть вопросы, такие как экономическая деятельность, в том числе рыболовный промысел, и безопасность на море, в отношении которых "необходимо реагировать как соседям". "Что касается этих вопросов, то мы будем реагировать соответствующим образом, исходя из того, что способствует нашим национальным интересам в нашей внешней политике", - добавила Камикава.

Японская сторона неоднократно отмечала, что в рамках своего председательства в Группе семи сосредоточится на ограничительных мерах в отношении России и поддержке Украины. Как ранее заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, правительство Японии "фактически солидаризировалось с линией США на изоляцию России".

Ёко Камикава также заявила, что Япония продолжит курс на решение территориального спора с Россией вокруг "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и заключение мирного договора. Камикава также подчеркнула, что вопрос возобновления посещений могил бывших японских жителей Курил их родственниками является сейчас "одним из приоритетных" для японской стороны в отношениях с Россией. "Мы будем добиваться от российской стороны скорейшего возобновления таких поездок", - добавила она.

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Позднее Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами, бывшими жителями этих островов, а также договора о процедуре взаимных поездок. В МИД РФ тогда подчеркнули, что эта мера не затрагивает реализацию советско-японской договоренности о взаимном безвизовом посещении могил от 2 июля 1986 года. Программа безвизовых обменов началась в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух государств. С тех пор в Японии побывали около 10 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили порядка 20 тыс. японцев. В сентябре 2017 года Москва и Токио в соответствии с договоренностью на высшем уровне организовали первый чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага для их бывших жителей с целью посещения могил предков.