США и Бахрейн договорились о встрече на высоком уровне в случае внешней агрессии

Стороны также обязались проводить регулярные встречи для дальнейшей интеграции возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, сил специального назначения, разведывательного потенциала, возможностей в сфере кибербезопасности, а также стратегической коммуникации и осведомленности о возникающих угрозах

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. США и Бахрейн договорились немедленно провести встречу "на самом высоком уровне" в случае, если одна из сторон столкнется с внешней агрессией или ее угрозой. Об этом говорится в тексте стратегического соглашения по безопасности и экономике, распространенном в среду пресс-службой Госдепартамента.

"Любая агрессия извне или угроза агрессии извне, которая будет направлена против суверенитета, независимости и территориальной целостности любой из сторон, должна быть предметом серьезной тревоги для других сторон (участниц соглашения - прим. ТАСС). В случае агрессии извне или угрозы агрессии извне, направленной против одной из сторон, другие стороны должны, согласно их конституциям и законам, немедленно провести встречи на самом высоком уровне, чтобы определить дополнительные оборонные нужды, разработать и реализовать соответствующие меры обороны и сдерживания, как то решат стороны, включая экономическую, военную и/или политическую сферу. Стороны должны быть готовы немедленно делиться имеющейся и надлежащей информацией и разведданными в случае такого события", - говорится в соглашении.

По его условиям, Вашингтон и Манама также обязались проводить регулярные встречи для дальнейшей интеграции возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, сил специального назначения, разведывательного потенциала, возможностей в сфере кибербезопасности, стратегической коммуникации и осведомленности о возникающих угрозах. Кроме того, стороны намерены повышать совместимость своих сил, в том числе проводя совместные учения.

США и Бахрейн планируют углублять экономическое и торговое сотрудничество, более тесно взаимодействовать для повышения устойчивости цепочек поставок, следует из соглашения. Стороны также признали, что "долгосрочная стабильность и процветание Ближневосточного региона могут быть упрочены за счет развития научно-технического сотрудничества между сторонами, включая разработку и внедрение надежных технологий, способствующих укреплению национальной безопасности сторон".

"В случае общего согласия стороны могут пригласить присоединиться к соглашению любое другое государство, если оно может содействовать достижению целей этого соглашения и таким образом способствовать экономическому процветанию и интеграции в сфере безопасности Ближнего Востока", - указывается в документе.

Как ранее заявил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга, это соглашение является юридически обязывающим, но не содержит аналога Статьи 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора. Данная статья предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО.