Парламент Сальвадора продлил режим ЧП для борьбы с преступностью

Режим чрезвычайного положения в стране продлевали уже несколько раз

ГАВАНА, 14 сентября. /ТАСС/. Законодательная ассамблея (парламент) Сальвадора в очередной раз продлила введенный в марте 2022 года режим чрезвычайного положения для борьбы с преступностью.

"Мы продлеваем срок действия чрезвычайного положения, чтобы и дальше обеспечивать вашу безопасность и безопасность вашей семьи. Мы не остановимся, пока не искореним рак преступности в нашей стране и не выиграем войну против банд", - сообщается на странице Законодательной ассамблеи в соцсети X (ранее Twitter) в среду.

Режим чрезвычайного положения в Сальвадоре продлевался уже несколько раз. Ситуация с преступностью в республике остается напряженной. Так, по словам президента страны Найиба Букеле, организованные преступные сообщества (ОПС) могут контролировать до 80% территории страны. Ответственность за разгул насилия в значительной степени несут ОПС "Мара сальватруча" и "Баррио-18".

Режим ЧП вступил в силу по инициативе президента, после того как 26 марта прошлого года в республике было зарегистрировано 62 убийства, что стало новым суточным антирекордом за последние 20 лет. По данным властей, после начала объявленной президентом Сальвадора борьбы с ОПС правоохранительные органы задержали как минимум 72 тыс. членов разных банд, в том числе 900 главарей. Введение режима ЧП позволило сократить число убийств в 2022 году более чем вдвое, до 495. При этом 65% из них были совершены до принятия особых мер.