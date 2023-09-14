Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о техническом обеспечении войск ОДКБ

Также сенат республики одобрил закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности организации от 6 октября 2007 года

АСТАНА, 14 сентября. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил закон о ратификации соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Соглашение подписано в Душанбе в сентябре 2021 года. Оно регулирует вопросы взаимодействия сторон при организации совместного материально-технического и медицинского обеспечения группировок войск ОДКБ.

Предполагается, что стороны будут проводить согласованную военно-техническую политику, направленную на обеспечение войск (Коллективных сил) ОДКБ современными однотипными и (или) совместимыми образцами вооружения, военной и специальной техники, а также материальными средствами. В свою очередь обеспечение группировок войск (Коллективных сил) ОДКБ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами будет осуществляться сторонами самостоятельно за счет собственных средств в соответствии с национальными законодательствами. При этом обеспечение войск может также проводиться за счет военно-технической помощи, оказываемой сторонами друг другу.

В этот же день Сенат одобрил закон о ратификации соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов ОДКБ.

Кроме того, верхняя палата парламента одобрила закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года. Протокол предусматривает изменения в соглашение, устанавливающие порядок применения миротворческих сил ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира. Для применения в операции ООН по поддержанию мира коллективные миротворческие силы ОДКБ будут создаваться под эгидой координирующего государства.

После одобрения Сенатом все три закона поступят на подпись президенту Казахстана.