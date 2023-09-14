В Конгрессе США обсудили противодействие дипфейкам перед президентскими выборами

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер сообщил, что разговоры были о водяных знаках

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Участники закрытого форума в Конгрессе США, посвященного регулированию инструментов искусственного интеллекта (ИИ), обсудили меры, которые необходимо принять в этой сфере в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах, включая нанесение на дипфейки специальной маркировки. Об этом в среду сообщил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер.

Дипфейк - технология подделки с помощью компьютерных алгоритмов контента, например, изменение лиц и голосов в видео- и аудиозаписях.

"Мы говорили о водяных знаках. Знаете, много всего нужно сделать, но с этим, вероятно, надо разобраться быстрее, чем с остальным. И очень важно сделать это", - приводит слова Шумера агентство Reuters. "Мы говорили об избирательном законодательстве и о том, что необходимо предпринять что-то непосредственно в преддверии выборов", - добавил он, комментируя итоги закрытой встречи законодателей и глав крупнейших технологических компаний США, включая руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска и директора корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга.