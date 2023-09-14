В предварительной программе сессии парламента Индии отсутствует вопрос названия страны

Правительство ранее в рамках мероприятий "Большой двадцатки" использовало слово "Бхарат" для обозначения республики

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /ТАСС/. Предварительная программа специальной сессии индийского парламента, которая начнется 18 сентября, не содержит пунктов, касающихся проблематики официального названия страны. Об этом свидетельствует бюллетень нижней палаты парламента.

Документ в среду вечером выложил в социальной сети X (ранее Twitter) оппозиционный депутат Джайрам Рамеш. Он датирован 13 сентября, и в нем отмечается, что на стартующей в понедельник сессии депутаты обсудят 75-летие индийского парламентаризма, а также четыре законопроекта, ни один из которых не связан с вопросом названия республики.

Ранее правительство Индии в рамках мероприятий "Большой двадцатки" использовало слово "Бхарат" для обозначения своей страны. Этот вариант по конституции равнозначен "Индии", но если последний используется преимущественно в английском языке и на международной арене, то второй - на хинди и для внутренней аудитории. Индия впервые официально на международном уровне использовала название "Бхарат", что вызвало спекуляции о грядущем международном ребрендинге страны. Эти спекуляции подогревал созыв правительством специальной сессии парламента сразу после саммита G20.

"Обнародованная на сегодняшний день программа сессии говорит о том, что было много шума из ничего. Все эти вопросы могли бы подождать до регулярной зимней сессии в ноябре", - написал Рамеш, допустив при этом, что правительственная коалиция может "на последний момент приберечь пару законодательных бомб".

Разногласия вокруг названия страны в Индии возникают не в первый раз. Как правило, инициаторами дискуссий являются сторонники националистической идеологии. Политики правого толка считают слово "Индия" пережитком колониальных времен, а реальным названием республики, с их точки зрения, должно быть слово "Бхарат". Нынешняя дискуссия вспыхнула на фоне подготовки ко всеобщим выборам в парламент в 2024 году, на которых коалиции "Бхаратия джаната пати" (Индийская народная партия) будет противостоять оппозиция, объединившаяся в альянс I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, "Индийский национальный инклюзивный альянс развития").