Турция раскритиковала отчет Европарламента о евроинтеграционных процессах в республике

МИД страны выразило надежду, что после смены состава ЕП его позиция будет более конструктивной

АНКАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции раскритиковало недавний отчет Европарламента (ЕП) о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике и выразило надежду, что после смены состава ЕП его позиция будет более конструктивной. Об этом говорится в заявлении ведомства, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Отчет ЕП по Турции за 2022 год, принятый на пленарном заседании 13 сентября 2023 года, является сборником необоснованных обвинений и предубеждений, которые основаны на дезинформации от антитурецких кругов. Это отражение поверхностного и недальновидного подхода ЕП не только к отношениям Турции и ЕС, но и к будущему союза", - говорится в документе. МИД констатирует, что "члены Европарламента являются пленниками популистской сиюминутной политики и далеки от разработки правильного стратегического подхода".

Положения отчета по вопросам Эгейского моря, Восточного Средиземноморья и Кипра для Турции "не имеют силы, отражают односторонний подход и не связаны с историческими и правовыми реалиями". "Мы надеемся, что новый парламент, который будет сформирован после выборов ЕП в 2024 году, будет действовать беспристрастно, рационально и конструктивно", - добавили в ведомстве.

МИД республики отметил, что в обозримой перспективе "общей с ЕС целью Турции является обновление Таможенного союза и быстрое завершение диалога по либерализации визового режима". Турция при этом "имеет потенциал сделать ЕС глобальным игроком перед лицом всех текущих вызовов, особенно в сферах безопасности, энергетики, изменения климата, миграции, экономики".