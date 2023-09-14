Politico: Тунис отказало во въезде миссии Европарламента

По данным издания, причиной такого решения может быть проведенная европарламентариями в июле пресс-конференция, на которой они обвинили местные власти в несоблюдении прав человека

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Туниса отказало во въезде на территорию страны миссии из пяти членов комитета по внешней политике Европарламента (ЕП). Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на письмо тунисских властей в адрес ЕП.

"Этой делегации не будет разрешено въехать на территорию страны", - отмечается в документе. Причины такого решения не проясняются.

Как отмечает Politico со ссылкой на неназванных представителей Европарламента, причиной отказа во въезде может быть проведенная европарламентариями в июле пресс-конференция. В ходе данного мероприятия депутаты ЕП от левых и либеральных фракций подвергли власти Туниса критике по обвинениям в несоблюдении прав человека.

Ранее Еврокомиссия и Тунис подписали меморандум о взаимопонимании в сфере стратегического и всеобъемлющего партнерства между ЕС и североафриканским государством. Он включает в себя меры по укреплению торгово-экономических отношений, управлению миграционными процессами, установлению взаимодействия в области устойчивой и конкурентоспособной энергетики. Согласно сведениям международных организаций, путь от побережья Туниса в направлении ЕС уже не первый год остается одним из самых частых маршрутов перемещения нелегальных мигрантов в Средиземном море.

По данным издания, отказ во въезде членам миссии ЕП может стать проблемой для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, продвигавшей соглашение с Тунисом в качестве образца по взаимодействию с соседними государствами. Politico сообщает, что в результате действий тунисских властей подписание меморандума подвергнут критике ряд фракций Европарламента, а также правительство Германии.