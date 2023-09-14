СМИ: США изучают методы радиоэлектронной борьбы на Украине для борьбы с Россией и Китаем

По данным Defense News, Вашингтон наблюдает за противостоянием сторон в области электромагнитных технологий, отвечающих в том числе за связь и наведение оружия

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы США могут использовать методы радиоэлектронной борьбы, которые применяют стороны конфликта на Украине, в потенциальных столкновениях с Россией и Китаем. Об этом сообщило издание Defense News.

По его данным, США наблюдают за противостоянием сторон в области электромагнитных технологий, отвечающих в том числе за связь и наведение оружия. Отмечается, что "Пентагон работает над пополнением арсенала средств по созданию помех и дезинформации, готовясь к возможному конфликту с Китаем или Россией".

"Гибкость, которую демонстрируют стороны конфликта, осуществляя операции в [электромагнитном] диапазоне, поразительна. Обе стороны очень хорошо играют в кошки-мышки", - заявил изданию полковник Джош Козлов, руководитель одного из подразделений ВВС США, занимающегося модернизацией средств радиоэлектронной борьбы.