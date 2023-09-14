Филиппины выпустят собственную версию карты Южно-Китайского моря в ответ на публикацию КНР

Разработкой проекта займется недавно сформированный сенатский комитет по морским и адмиралтейским зонам

БАНГКОК, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Филиппин опубликует собственную версию карты акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ) в ответ на публикацию Министерства природных ресурсов КНР, отражающую китайские территориальные претензии в регионе. Об этом сообщил портал Philstar.

"За пять лет слушаний мы попытаемся составить нашу собственную карту. Она станет ответом на линию девяти пунктиров [U-образная линия, которой Пекин определяет свои территориальные требования в районе ЮКМ]", - приводит портал слова сенатора Фрэнсиса Толентино. Разработкой проекта займется недавно сформированный сенатский комитет по морским и адмиралтейским зонам - он составит пересмотренную карту страны и окружающих ее морей, которая "будет учитывает особенности [позиции] Филиппин в отношении Западно-Филиппинского моря [официальное обозначение правительством Филиппин восточных частей ЮКМ]", указал политик.

Как отмечает портал, ранее в Сенат республики также был подан на рассмотрение законопроект, предполагающий принятие нового закона о морских зонах Филиппин, который будет регулировать правовой статус исключительных экономических зон, а также континентального шельфа и подземных объектов на территории страны.

Власти Филиппин не признают новую карту Китая с обозначением ряда акваторий в Южно-Китайском море в составе КНР. Новая карта была выпущена 28 августа Министерством природных ресурсов КНР. На ней были обозначены в качестве входящих в состав Китая ряд акваторий в ЮКМ, относящихся к исключительным экономическим зонам Брунея, Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Филиппин, а также некоторые другие территории.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.