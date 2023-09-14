В Японии заявили о необходимости укреплять обороноспособность юго-западной части страны

В Минобороны заявили, что власти страны сделают все возможное для того, чтобы "снизить вероятность вооруженного нападения на Японию"

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Японии необходимо как можно скорее активизировать укрепление обороноспособности юго-западной части страны, включая самую южную префектуру Окинава. Об этом на первой с момента своего назначения пресс-конференции заявил новый министр обороны Японии Минору Кихара.

"От этого зависит защита нашей страны и это не терпит отлагательства", - отметил он. Кихара признал, что у региональных властей и местного населения могут быть беспокойства, связанные с укреплением обороноспособности региона, но пообещал, что центральные власти сделают все необходимое для того, чтобы донести до них необходимость соответствующих мер. "Ситуация с безопасностью вокруг нашей страны находится в самом тяжелом состоянии с момента окончания Второй мировой войны. Мы решительно будем принимать необходимые шаги, направленные на фундаментальное укрепление наших оборонных способностей", - также добавил новый глава японского оборонного ведомства.

Кихара пообещал, что власти страны сделают все возможное для того, чтобы "снизить вероятность вооруженного нападения на Японию". Новый глава МО также подчеркнул, что ощущает на себе ответственность за полноценную реализацию новой оборонной политики страны, принятой в прошлом году.

Министр обороны Японии выразил обеспокоенность в связи с наращиванием Китаем военного потенциала, но подчеркнул, что "Япония и Китай несут ответственность за мир и стабильность в регионе", добавив, что рассчитывает на тесный диалог с китайской стороной.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указано на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для наращивания потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.