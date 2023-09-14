В Южной Корее заявили, что не поставляют оружие Украине

Представителя военного ведомства республики спросили, придерживаются ли власти своего курса и есть ли возможность его корректировки в соответствии с развитием событий

СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Политика Республики Корея в ситуации вокруг Украины не изменилась, Сеул не поставляет оружие Киеву. Об этом заявил официальный представитель южнокорейского министерстве национальной обороны Чон Ха Гю в связи с визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

"К настоящему моменту нет изменений в политике правительства, согласно которой летальное оружие на Украину не поставляется", - сказал он. Представителя военного ведомства спросили, придерживаются ли власти своего курса и есть ли возможность его корректировки в соответствии с развитием событий.

Ким Чен Ын находится в РФ с официальным визитом. Ранее южнокорейские власти выражали обеспокоенность по поводу, как утверждается, возможного обсуждения Россией и КНДР поставок оружия. После встречи с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва соблюдает санкции Совета Безопасности ООН, но в сфере военно-технического сотрудничества есть перспективы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 13 сентября заявил, что взаимодействие РФ и КНДР не направлено против третьих стран и не должно вызывать у них беспокойство.