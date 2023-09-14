Глава внешнеполитического ведомства Тайваня поспорил с Маском о принадлежности острова

Джозеф У заявил, что "Тайвань не входит в состав КНР и, конечно, не продается!"

ГОНКОНГ, 14 сентября. /ТАСС/. Тайвань "не продается" и не является частью Китая в отличие от Гавайев, которые давно стали штатом США. С таким утверждением выступил глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У, комментируя высказывания Илона Маска.

Маск затронул вопрос о Тайване на конференции All-In Summit в Лос-Анджелесе. По его словам, политика Пекина "направлена на воссоединение Тайваня с Китаем". "С их точки зрения, возможно, это аналог Гавайских островов или чего-то в этом роде: неотъемлемая часть Китая, которая самовольно не входит в состав Китая", - предположил Маск. Он допустил, что это связано с тем, что ВМС США "пресекают любые попытки силового воссоединения".

Глава внешнеполитического ведомства Тайваня выразил надежду, что "Илон Маск сможет попросить КНР открыть для своего народа доступ к [соцсети] X (ранее Twitter)". "Возможно, он считает, что запреты - это хорошая политика, как и отключение Starlink, чтобы помешать контрудару Украины против России. Послушайте-ка, Тайвань не входит в состав КНР и, конечно, не продается!" - подчеркнул он в соцсети X.

Ранее Маск заявил, что отклонил запрос Украины на активацию сервиса спутниковой связи Starlink, так как хотел помочь людям. Маск считает, что сервис Starlink не может быть использован для нападения Киева на Крым, так как это нарушило бы пользовательское соглашение компании. Позднее он объяснил свой отказ активировать Starlink действием антироссийских санкций.

О ситуации вокруг Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CBS в сентябре прошлого года, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае возможного "вторжения" со стороны Китая. Он заверил, что Вашингтон не намерен поощрять попытки острова добиться независимости.