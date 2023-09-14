Пашинян: Ереван ответит на предложения Баку по мирному соглашению в разумные сроки

По словам премьер-министра Армении, Азербайджан продолжает передвигать войска и технику вдоль границы с его страной и на линии соприкосновения в Карабахе

ЕРЕВАН, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Армении получило от азербайджанской стороны предложения по мирному соглашению и ответит на них в разумные сроки. Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр Никол Пашинян.

"Армения получила новые комментарии по тексту мирного договора от Азербайджана. Мы будем работать и предоставлять наши комментарии в разумные сроки. Миру нет альтернативы в нашем регионе, это единственное решение, гарантирующее безопасность и территориальную целостность стран региона", - отметил он.

Глава армянского кабмина добавил, что ситуация на границе остается напряженной. По его данным, Азербайджан продолжает передвигать войска и технику вдоль границы с Арменией и на линии соприкосновения в Карабахе.

Касаясь ситуации в Нагорном Карабахе, Пашинян назвал ее тяжелой. По его словам, прошедший через населенный пункт Аскеран гуманитарный груз из России не может серьезно повлиять на обстановку. "Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне сложная. Въехавший накануне через Аскеран один российский грузовик с гуманитарным грузом не может оказать никакого видимого влияния на ситуацию", - отметил он.