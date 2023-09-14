МИД Британии: Иран должен предоставить информацию о местонахождении ядерных материалов

Как заявили в Лондоне, Тегеран до сих пор не рассмотрел тему наличия частиц урана антропогенного происхождения, обнаруженных МАГАТЭ в Туркузабаде и Варамине

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Великобритания, Германия, США и Франция потребовали от Ирана предоставить сведения о местонахождении ядерных материалов. Об этом говорится в заявлении четырех стран на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном британским МИД на сайте правительства.

"Что касается нерешенных вопросов о гарантиях [МАГАТЭ], то мы отмечаем, что Иран до сих пор не рассмотрел тему наличия частиц урана антропогенного происхождения, обнаруженных агентством в Туркузабаде и Варамине. В соответствии с четким запросом агентства Ирану необходимо без дальнейших задержек предоставить технически достоверную информацию о текущем местоположении ядерного материала и загрязненного оборудования в Туркузабаде и Варамине", - отмечается в тексте. В заявлении подчеркивается, что пока Иран не предоставит "технически достоверные объяснения" в ответ на запрос МАГАТЭ, оно не сможет подтвердить правильность и полноту утверждений иранской стороны.

"Четверка" потребовала от Ирана разрешить МАГАТЭ установку всех камер, которые оно сочтет необходимым. Также в тексте отмечается, что страны призывают "без промедления прояснить все нерешенные вопросы" и выполнять свои юридические обязательства по гарантиям МАГАТЭ.

Согласно опубликованному 4 марта по итогам визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси совместному заявлению МАГАТЭ и Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), Иран намерен позволить агентству осуществлять деятельность по проверке и мониторингу, а также предоставить доступ к трем ядерным объектам. В документе указывалось, что стороны договорились взаимодействовать, исходя из "прав и обязанностей" республики и компетенций агентства.

В тот же день на пресс-конференции в Вене Гросси ответил утвердительно на вопрос журналистов о готовности Ирана установить камеры и другое оборудование для мониторинга ядерных объектов. Однако впоследствии официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди в комментарии агентству ИРНА опроверг данное заявление Гросси и подчеркнул, что вопрос установки новых камер наблюдения на иранских ядерных объектах не обсуждался в ходе визита главы МАГАТЭ в Тегеран.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий с целью преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.