Представитель генерального инспектора Пентагона по Украине прибыл в Киев

Ведомство сообщило, что вскоре может направить на Украину дополнительный персонал "для содействия проведению программных обзоров и исследовательской работы"

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине прибыл в Киев. Об этом сообщается в заявлении оборонного ведомства США.

"Старший представитель управления генерального инспектора министерства обороны по Украине в настоящее время находится в посольстве США на Украине, чтобы руководить взаимодействием управления с украинскими коллегами", - указано в документе. Ведомство уточняет, что вскоре может направить на Украину дополнительный персонал "для содействия проведению программных обзоров и исследовательской работы".

Ранее телеканал CNN сообщил, что Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием американской помощи на Украине.