Президент Южной Кореи выступит на сессии ГА ООН 20 сентября

Как сообщили в Сеуле, Юн Сок Ёль намерен рассказать о планах страны на посту непостоянного члена Совета Безопасности ООН

СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль отправится в Нью-Йорк на следующей неделе и выступит 20 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила администрация южнокорейского лидера.

"Планируется, что президент Юн Сок Ёль выступит на сессии ООН с речью 20 сентября. Он намерен рассказать о планах [Южной Кореи] на посту непостоянного члена Совета Безопасности ООН", - приводит агентство Yonhap слова заместителя главы управления национальной безопасности Ким Тхэ Хё. Он добавил, что поездка состоится с 18 по 22 сентября и президент проведет ряд двусторонних встреч на полях сессии.

Это второе выступление Юн Сок Ёля на сессии ГА ООН. Он стал президентом в мае 2022 года. Южная Корея была избрана непостоянным членом СБ ООН на 2024-2025 годы.

78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась 5 сентября в Нью-Йорке. Кульминацией мероприятия станет проведение 19-25 сентября недели высокого уровня, на которую съедутся лидеры и главы МИД со всего мира. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.