Глава парламента Молдавии высказался за изменение переговорного формата "пять плюс два"

Игорь Гросу подчеркнул, что формат заморожен и не функционален

КИШИНЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Спикер парламента Молдавии, председатель правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу отметил необходимость переформатирования переговорной площадки по Приднестровью, формата "пять плюс два", в котором ОБСЕ, Россия и Украина выступают посредниками.

"Формат заморожен и не функционален. По моему мнению, этот формат необходимо переосмыслить", - сказал Гросу в эфире телеканала "Голос Бессарабии".

Он отметил, что совместные действия сегодняшнего руководства Молдавии и Украины могли бы обеспечить условия для "быстрого" решения проблемы. Однако для окончательного урегулирования, по его словам, Молдавии потребуются помощь западных доноров. "Это непростой и дорогостоящий проект, требующий финансовых и политических ресурсов, которые еще необходимо изыскать", - уточнил Гросу.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев обвинил власти Молдавии в блокировании переговорного процесса на двустороннем уровне. Он выразил озабоченность активной милитаризацией Молдавии, которая, по его словам, ведет к эскалации конфликта.

Переговоры по приднестровской проблематике в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) не проводятся уже несколько лет. Последняя встреча прошла в Братиславе в 2019 году. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, а затем конфликтом между Россией и Украиной.

Двусторонние отношения между берегами Днестра охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским.