Еврокомиссар занялась вязанием во время выступления Урсулы фон дер Ляйен

Сама глава Еврокомиссии принесла с собой в зал выступлений перед речью банку варенья

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон занялась вязанием во время состоявшегося в среду выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза". Об этом сообщило издание Politico, разместившее соответствующую видеозапись.

"Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон была замечена со спицами в зале. Она делает это не в первый раз", - отмечается в комментарии издания к видеоролику. На кадрах видно, как Йоханссон занимается вязанием над рабочим столом в зале заседаний.

Politico также разместила кадр с банкой варенья, которую глава Еврокомиссии принесла с собой в зал выступлений перед речью. Издание задалось вопросом, поставила ли Урсула фон дер Ляйен банку джема рядом с собой в качестве какого-либо скрытого политического сигнала.