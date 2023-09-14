14 сентября, 07:30

Еврокомиссар занялась вязанием во время выступления Урсулы фон дер Ляйен

© ТАСС/ Reuters

Сама глава Еврокомиссии принесла с собой в зал выступлений перед речью банку варенья

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон занялась вязанием во время состоявшегося в среду выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза". Об этом сообщило издание Politico, разместившее соответствующую видеозапись.

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"Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон была замечена со спицами в зале. Она делает это не в первый раз", - отмечается в комментарии издания к видеоролику. На кадрах видно, как Йоханссон занимается вязанием над рабочим столом в зале заседаний.

Politico также разместила кадр с банкой варенья, которую глава Еврокомиссии принесла с собой в зал выступлений перед речью. Издание задалось вопросом, поставила ли Урсула фон дер Ляйен банку джема рядом с собой в качестве какого-либо скрытого политического сигнала. 

© Информационное агентство ТАСС
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