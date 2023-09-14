В Баку считают источником угрозы попытки Армении скрыть скопление своих сил в регионе

Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года

БАКУ, 14 сентября. /ТАСС/. МИД Азербайджана назвал серьезным источником угрозы попытки Армении скрыть концентрацию своих сил в регионе.

"Попытки Армении <...> скрыть концентрацию сил в регионе и отвлечь внимание от провокаций, которые она может совершить в любой момент, является серьезным источником угрозы", - говорится в распространенном комментарии пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде в ответ на заявление МИД Армении от 13 сентября. В нем Ереван подтвердил свое предложение Баку осуществить зеркальный отвод войск от государственной границы между Арменией и Азербайджаном на основании карт Генштаба Вооруженных сил СССР 1975 года. Также утверждалось, что азербайджанская сторона накапливает войска и тяжелую технику вдоль госграницы двух стран и вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

"Основным условием мира и стабильности в регионе является отказ Армении на словах и на деле от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, вывод всех армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий и прекращение реваншистских политики и действий", - подчеркнул официальный представитель МИД.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха еще с 1988 года. В сентябре 2020 года в регионе в очередной раз развернулись активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. В регион были введены российские миротворцы, которые обеспечивают работу гуманитарных коридоров. 17 мая 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана в его границах, куда входит и Нагорный Карабах.