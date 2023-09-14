Австралия ужесточит ответственность за разглашение секретной военной информации

Как сообщили в МО страны, после вступления закона в силу некоторым бывшим военнослужащим придется получать особые разрешения для работы на иностранные правительства или иностранные правительственные организации"

СИДНЕЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Австралии намерено ужесточить наказание за раскрытие секретной информации и разглашение данных, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом сообщил министр обороны Ричард Марлз.

По его словам, кабинет министров Австралии представит на рассмотрение парламента проект закона, который "укрепит безопасность страны и позволит правительству лучше защищать ее национальные секреты". "Он обеспечит защиту от распространения конфиденциальной оборонной информации иностранным военным, интересы которых противоречат нашим собственным, и гарантирует наказание для тех, кто разглашает информацию, являющуюся военной тайной", - указал Марлз в заявлении, распространенном пресс-службой Минобороны Австралии.

Также министр отметил, что после вступления нового закона в силу "некоторым бывшим военнослужащим ВС Австралии придется получать особые разрешения для работы на иностранные правительства или иностранные правительственные организации". "Австралийцы, работающие или работавшие когда-либо в сфере обороны и ставшие обладателями государственных секретов, будут обязаны хранить эти секреты и за пределами своей работы в Содружестве. Это непреходящее обязательство, и раскрытие любого из этих секретов является преступлением", - подчеркнул он.

Решение ужесточить ответственность за разглашение секретной информации принимается австралийскими властями на фоне судебного процесса над бывшим военным летчиком Дэниелом Эдмундом Дагганом, оспаривающим решение о своей экстрадиции из Австралии в США, где его преследуют за то, что он якобы принимал участие в обучении пилотов ВВС Китая.

54-летний Дагган был арестован полицией Австралии без объявления оснований 26 октября 2022 года и с тех пор содержится под стражей в тюрьме строгого режима. По данным местных СМИ, его арест связан с обеспокоенностью властей США и Великобритании из-за того, что правительство Китая нанимает отставных и действующих летчиков западных ВВС для подготовки собственных военных кадров. Очередные слушания по делу пилота, экстрадиции которого Минюст США потребовал в декабре 2022 года, назначены на 24 ноября.