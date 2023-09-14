В Сеуле выразили сожаление в связи с диалогом между РФ и КНДР о военном партнерстве

В МИД республики заявили, что Южная Корея вместе с США и другими дружественными странами следит за ситуацией

СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Южная Корея выражает сожаление и обеспокоенность в связи с обсуждением военного сотрудничества, включая разработку спутников, лидерами России и КНДР на космодроме Восточный. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Лим Су Сок.

"Выражаем глубокую обеспокоенность и сожаление в связи с тем, что на саммите Севера и России обсуждались вопросы военного сотрудничества, включая разработку спутников, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества", - приводит его слова газета "Тона ильбо".

"Научно-техническое сотрудничество, способствующее развитию ядерных и ракетных технологий, включая спутники, для запуска которых используются технологии баллистических ракет, запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН", - сказал дипломат. Он добавил, что Южная Корея вместе с США и другими дружественными странами следит за ситуацией.

Связи Москвы и Сеула

Военное сотрудничество России и КНДР в случае его развития в нарушение санкций Совета Безопасности ООН негативно отразится на связях Москвы и Сеула, считает Лим Су Сок.

"Российская сторона должна ясно понимать, что развитие военного сотрудничества между РФ и Севером будет иметь значительное негативное влияние на отношения РФ и Республики Корея", - сказал он. Таким образом дипломат ответил на вопрос о возможности сделки Москвы и Пхеньяна с целью поставок оружия.

"Настоятельно предостерегаем от действий, которые будут открыто нарушать резолюции Совета Безопасности ООН и представлять угрозу нашей безопасности. Мы намерены рассматривать ответные меры и укреплять сотрудничество с дружественными странами, включая США", - добавил он.

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в РФ с официальным визитом. После встречи с ним на космодроме Восточный президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва соблюдает санкции СБ ООН, но в сфере военно-технического сотрудничества есть перспективы. Отвечая на вопрос о том, будет ли РФ помогать КНДР строить космические спутники, Путин сообщил, что именно по этой причине он и Ким Чен Ын приехали на космодром.