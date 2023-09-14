"Мир следил затаив дыхание": иностранные СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились 13 сентября на космодроме Восточный в Амурской области. Первый саммит за четыре года продлился более пяти часов. Главы государств обсудили двусторонние отношения, экономическое, гуманитарное, космическое сотрудничество. Подробности встречи и комментарии СМИ — в подборке ТАСС.

США

The Washington Post: "Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал отношения с Россией своим высшим приоритетом и пообещал полную поддержку президенту Владимиру Путину в ходе их первой за четыре года встречи, состоявшейся на российском Дальнем Востоке… Для Ким Чен Ына Россия может стать экономическим спасителем. Северная Корея борется с финансовыми трудностями и нехваткой продовольствия, последовавшими за изоляцией периода пандемии и годами применения Советом Безопасности ООН и коллективным Западом санкций в отношении Пхеньяна".

USA Today: "Переговоры Ким Чен Ына и Путина на космодроме Восточный продолжались от четырех до пяти часов, по данным российских СМИ. Переговоры дали возможность… Ким Чен Ыну появиться на мировой арене после сохраняющихся на протяжении многих лет международных санкций... ООН приняла почти дюжину резолюций о санкциях против Северной Кореи за разработку ядерных вооружений. Путин заявил, что страны должны сотрудничать в транспортной сфере, а также по другим проектам и что Россия могла бы помочь Северной Корее в развитии сельского хозяйства. Путин, когда его спросили о военном сотрудничестве, признал, что есть "определенные ограничения, Россия все эти ограничения соблюдает".

БРАЗИЛИЯ

O Globo: "Долгожданная встреча между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, которые провели переговоры на космодроме Восточный на российском Дальнем Востоке, завершилась обещаниями вечного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. Лидеры в дружественной обстановке обменялись доброжелательными заявлениями и отметили готовность к взаимному принятию картины мира, противопоставленного в первую очередь Западу".

ИСПАНИЯ

El País: "Пхеньян стремится придать импульс своим отношениям с Россией, по мере того как Южная Корея, США и Япония расширяют сотрудничество в области безопасности и обороны".

КИТАЙ

Global Times: "Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области. По словам экспертов, обе страны, вероятно, усилят сотрудничество в области технологий, связанных с ракетами… КНДР дважды в этом году не смогла запустить разведывательный спутник… Россия — страна с передовыми технологиями… Из-за украинского кризиса и ядерной проблемы Корейского полуострова Россия и КНДР сейчас сталкиваются с тяжелыми санкциями и угрозами со стороны Запада во главе с США… Именно Вашингтон и его союзники подтолкнули Москву и Пхеньян к тому, чтобы они сближались".

ТУРЦИЯ

Hurriyet: "Шаги Северной Кореи и Путина заставили всех обратить внимание на Россию. За этой встречей мир следил затаив дыхание. Путин дал понять, что стороны готовы обсуждать все вопросы. А северокорейский лидер в связи с конфликтом на Украине четко заявил, что его страна предлагает полную и безоговорочную поддержку "священной борьбе России".

ЯПОНИЯ

Asahi Shimbun: "Встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном — первая за четыре с половиной года — прошла на космодроме на Дальнем Востоке… Лидеры двух государств, судя по всему, разделяют идею продвижения сотрудничества в широком спектре, включая военный".

ИНДИЯ

Hindu: "Встреча президента России Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына подчеркивает совпадение их интересов перед лицом усиливающейся конфронтации с Соединенными Штатами… Встреча началась с осмотра космодрома Восточный, во время которого Ким Чен Ын засыпал российского космического чиновника вопросами о ракетах".

ЕГИПЕТ

Sada al-Balad: "Лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью и двусторонним сотрудничеством, а также ядерную программу Северной Кореи. Визит Ким Чен Ына направлен на достижение нескольких целей, в том числе на укрепление отношений с Россией, которая считается историческим союзником и соседом Северной Кореи, и получение ее поддержки в условиях международного давления и санкций. Кроме того, стороны старались изучить возможности сотрудничества в таких областях, как торговля, энергетика, продовольствие и медицина… Такие страны, как Китай, Иран и Венесуэла, приветствовали этот визит как возможность расширить сотрудничество и диалог между государствами, находящимися под давлением международных санкций… Россия и Северная Корея подчеркнули важность развития отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах, особенно в свете вызовов, с которыми они сталкиваются".