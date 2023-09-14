Разведывательный беспилотник НАТО впервые совершил полет над Финляндией

Летательный аппарат собирал данные для поддержки коллективного сдерживания и обороны союзников

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Разведывательный беспилотник НАТО впервые совершил полет с целью сбора данных над территорией Финляндии, вступившей в альянс в апреле 2023 года. Об этом сообщил официальный представитель НАТО Дилан Уайт в сети X (ранее Twitter).

"Беспилотник-разведчик НАТО впервые совершил полет над Финляндией, новым членом альянса", - написал он, добавив, что летательный аппарат собирал данные для поддержки коллективного сдерживания и обороны союзников.

Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля 2023 года.

В новость внесена правка (12:41 мск) - передается с уточнением сроков вступления Финляндии в лиде и третьем абзаце, правильно - в апреле 2023 года