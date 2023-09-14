Президенты Туркмении и Таджикистана обсудили двустороннее сотрудничество

Сердар Бердымухамедов и Эмомали Рахмон признали необходимость активизации деятельности Межправительственной комиссии двух стран, сообщило издание "Туркменистан. Золотой век"

АШХАБАД, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов провел двусторонние переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в Душанбе. Об этом сообщило официальное издание "Туркменистан. Золотой век".

По его данным, главы государств обсудили развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также векторы расширения взаимодействия в Центральноазиатском регионе.

Как уточнили в МИД Таджикистана, лидеры стран на переговорах затронули вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая увеличение объема товарооборота, а также расширение культурно-гуманитарных связей. Они признали необходимым активизировать деятельность Межправительственной комиссии Таджикистана и Туркмении.

Переговоры прошли на полях Пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Она проходит 14-15 сентября в Душанбе, в ней принимают участие президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Впервые в истории проведения саммита в качестве почетного гостя в нем примет участие глава государства, не находящегося в Центральной Азии, - президент Азербайджана Ильхам Алиев, у которого запланировано выступление на общей встрече. Кроме того, для участия в качестве почетного гостя приглашен и председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.