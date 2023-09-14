СМИ: использованное в кибератаке на университет в КНР ПО было разработано спецслужбами США

По данным CGTN, Северо-Западный политехнический университет подвергся атаке в июне 2022 года

ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. Вредоносное программное обеспечение (ПО), обнаруженное в системе недавно подвергшегося кибератаке Северо-Западного политехнического университета, принадлежит Агентству национальной безопасности (АНБ) США. Об этом сообщил китайский телеканал CGTN со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении данные китайских специалистов в области кибербезопасности.

"[Эта программа] позволяет осуществлять долгосрочную кражу данных с серверов и у пользователей в сети, и в то же время служит "передатчиком" для последующих кибератак, позволяя в любое время доставлять больше вредоносных программ в целевую сеть", - приводит телеканал слова инженера Национального центра реагирования на чрезвычайные ситуации с компьютерными вирусами (CVERC) Ду Чжэньхуа. Хакеры использовали шпионское ПО под названием SecondDate, разработанное американскими спецслужбами для специализированного компьютерного шпионажа, утверждает телеканал. Китайские специалисты предупреждают, что "шпионское ПО продолжает действовать на тысячах устройств в других странах мира, в то время как контролирующие его серверы находятся преимущественно в Германии, Японии, Южной Корее, Индии и на Тайване".

Как отмечает телеканал, Северо-Западный политехнический университет подвергся атаке в июне 2022 года. Тогда ведущее учреждение страны, занимающееся разработками в области авиационной техники, аэрокосмической промышленности и навигации, объявило, что зарубежные хакеры пытались заполучить доступ к личной информации сотрудников и студентов университета через рассылку электронных писем с вредоносным ПО. В ходе проверки были выявлены и другие методы, с помощью которых сотрудники специальных служб США якобы пытались взломать системы научного центра.

Ранее департамент по чрезвычайным ситуациям Уханя проинформировал, что находящиеся за пределами Китая хакеры атаковали местный центр мониторинга землетрясений, после чего китайские власти официально осудили атаку и начали расследование происшествия. 14 июля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские госорганы "практически ежедневно" подвергаются атакам хакеров, "преимущественно из США".