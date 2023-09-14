В КНР считают, что связи Тайваня и США губительны для острова

Как заявили в Минобороны Китая, "стремление острова к независимости с опорой на США" толкает Тайвань к опасности войны

ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. Отношения тайбэйской администрации с американскими властями наносят вред острову и "губят" его. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

"Связка Тайваня и США абсолютно вредит и губит Тайвань", - сказал Тань Кэфэй. По его словам, "стремление острова к независимости с опорой на США" толкает Тайвань к опасности войны. Представитель министерства осудил превращение Тайваня американскими властями в "заминированный остров" и "склад боеприпасов".

Он напомнил, что Китай решительно выступает против любой формы официальных обменов и военных связей США и Тайване, а также продажи вооружений острову. Тан Кэфэй отметил, что Народно-освободительная армия Китая всегда сохраняла высокую степень бдительности, а также готовность защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны.

Контракт на поставку Тайваню из США 14 противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano за 4,54 млрд новых тайваньских долларов (около $146 млн) был заключен в июне этого года.

6 сентября тайваньская газета "Цзыю шибао" проинформировала, что Тайвань получит от США 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в 2024 году.

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд.

Ситуация вокруг Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CBS в сентябре прошлого года, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае возможного "вторжения" со стороны Китая. Он заверил, что Вашингтон не намерен поощрять попытки острова добиться независимости.