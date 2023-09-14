СМИ: Финляндия ввела в эксплуатацию пробный участок забора на границе с РФ

Его построили в районе населенного пункта Иматра, сообщил телерадиоканал Yle

СТОКГОЛЬМ, 14 сентября. /ТАСС/. Финляндия завершила строительство пробного участка заграждения на границе с Россией в районе населенного пункта Иматра. Как сообщает телерадиоканал Yle, он был официально введен в эксплуатацию.

По данным телерадиоканала, основная часть работ завершена, сотрудники пограничной службы Юго-Восточной Финляндии дежурят в районе заграждения. Yle отмечает, что строителям осталось выполнить несколько мелких работ, однако основные элементы ограждения, в том числе шлагбаум, прилегающее дорожное полотно и системы наблюдения, уже готовы.

"Сейчас мы набираемся опыта использования заграждения", - заявил телеканалу руководитель проекта Исмо Курки. По его словам, забор был достроен еще в середине августа, но его введение в эксплуатацию задержалось из-за отделочных работ.

В июне 2022 года Министерство внутренних дел Финляндии сообщило о планах правительства установить заграждения "в критических районах на восточной границе [с Россией]", чтобы подготовить страну к борьбе с "угрозами гибридного характера", в том числе использования "миграционного вопроса в целях оказания политического давления". В феврале Финляндия начала возводить "пробный участок" трехкилометрового ограждения на границе с Россией в районе пограничного перехода Иматра. Возводимое заграждение будет оснащено системами технического контроля.