В Южной Корее заявили, что поездка чиновников КНДР в РФ нарушает резолюции ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Лим Су Сок добавил, что правительство следит за ситуацией и планирует принять необходимые меры

СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Поездка в Россию некоторых чиновников КНДР, которые ранее подпали под санкции Совета Безопасности ООН, представляет собой нарушение соответствующих резолюций. Такую точку зрения изложил официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Лим Су Сок.

"Зарубежные поездки лиц, попавших под санкции в соответствии с резолюциями СБ ООН, без специального разрешения Комитета ООН по санкциям запрещены и являются нарушением резолюций СБ ООН", - приводит его слова агентство Yonhap.

Дипломат добавил, что южнокорейское правительство следит за ситуацией и планирует принять необходимые меры, в том числе в сотрудничестве с профильными международными организациями.

Агентство Yonhap поясняет, что речь идет о заместителе председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Бён Чхоле и заместителе начальника отдела ЦК партии по военной промышленности Ким Чжон Сике. Они указаны в приложении к резолюции 2397 СБ ООН, которая была принята в 2017 году.

Лидера КНДР в поездке в РФ сопровождают его сестра Ким Ё Чжон, министр иностранных дел Цой Сон Хи, министр обороны Кан Сун Нам, начальник отдела военного управления ЦК ТПК Пак Чон Чхон, секретарь ЦК ТПК Пак Тхэ Сон, секретарь ЦК ТПК О Су Ён, командующие ВМС и ВВС Ким Мён Сик и Ким Гван Хёк, заместитель председателя кабинета министров Пак Хун, начальник отдела ЦК партии по военной промышленности Чо Чхун Рён и другие лица.