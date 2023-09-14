Politico: французский дипломат считает, что США поставят Украине ATACMS

Сотрудник МИД сообщил изданию, что согласен с предположением о завершении украинского контрнаступления в ноябре

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Французский дипломат высокого ранга допустил, что американская сторона в итоге решит поставить Украине ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км. Он согласился с оценкой председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли относительно того, что украинское контрнаступление завершится в ближайшие полтора месяца. Свою точку зрения сотрудник МИД изложил изданию Politico.

По его мнению, Соединенные Штаты все-таки решатся поставить Киеву ATACMS, поскольку европейцы уже пошли на аналогичный шаг и "показали, что это можно сделать без эскалации".

Дипломат считает, что в вопросе об украинском контрнаступлении "важную роль явно играет погода", а само оно, скорее всего, завершится примерно в конце октября - начале ноября. Затем стороны перейдут к "артиллерийским дуэлям", предположил он.

Ранее Милли заявил, что еще рано говорить, провалилось ли наступление Украины. Согласно его оценке, у Киева есть 30-45 дней на то, чтобы продолжить операцию при приемлемой погоде. По утверждению руководителя КНШ ВС США, пока украинские военные "уверенно продвигаются вперед" через российские оборонительные рубежи. Он отметил, что уже давно предсказывал "продолжительное и тяжелое противостояние с высоким числом потерь", а теперь его прогноз оправдывается. Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что киевские силовики за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса.

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил, что ответ Москвы на возможные поставки Вашингтоном Киеву ракет ATACMS не заставит себя ждать.