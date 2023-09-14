Эксперт: укрепление связей между КНДР и РФ будет сдерживать США и их союзников в регионе

Заместитель председателя Китайской ассоциации международных отношений Лю Цзюнь считает нормальным, что страны Запада "очень нервничают и испытывают отвращение к сотрудничеству между Россией и КНДР"

ШАНХАЙ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Укрепление сотрудничества между КНДР и РФ в военной сфере может стать определенным сдерживающим фактором для военного союза США, Японии и Южной Кореи. Такое мнение высказал корреспондент ТАСС заместитель председателя Китайской ассоциации международных отношений Лю Цзюнь.

"С точки зрения Китая, сотрудничество между Россией и КНДР - это равноправное и взаимовыгодное сотрудничество между двумя суверенными государствами, двумя соседними странами и двумя странами с историческими корнями и основами сотрудничества. Китай не считает, что визит Ким Чен Ына в Россию обязательно окажет разрушительное влияние на ситуацию в области региональной безопасности. С другой стороны, наращивание военного сотрудничества между Россией и КНДР может нарушить существующий баланс сил в Северо-Восточной Азии, что станет определенным сдерживающим фактором для укрепляющегося в настоящее время военного союза между Соединенными Штатами, Японией и Южной Кореей. Но это неизбежно приведет и к ответной реакции со стороны США, Японии и Южной Кореи, что осложнит ситуацию в области региональной безопасности", - сказал эксперт, добавив, что Китай в этой ситуации не заинтересован в эскалации напряженности в регионе.

Лю Цзюнь считает нормальным, что страны Запада "очень нервничают и испытывают отвращение к сотрудничеству между Россией и КНДР". "Но у них нет более эффективных способов давления [на РФ и КНДР]. Напротив, с чем Западу придется иметь дело, так это с возможным появлением дисбаланса в области безопасности в Северо-Восточной Азии на фоне расширения военного сотрудничества между Россией и КНДР и вероятностью долгосрочного конфликта между Россией и Украиной", - полагает он.

В этом контексте, считает эксперт, США и их союзники на европейском направлении будут продолжать наращивать поддержку Украины и подталкивать ее к продолжению контрнаступления с целью нанесения поражения России на поле боя. В то же время, на азиатском направлении будет продолжена политика совместного с Японией и Южной Кореей военного запугивания КНДР, полагает он.